PSG : C'est improbable, la date du grand retour de Mbappé est annoncée

Amadou Diawara

Seulement trois jours après la finale épique de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, Kylian Mbappé a repris l'entrainement avec le PSG ce mercredi. Ayant renoncé à ses vacances bien méritées, le numéro 7 parisien devrait être de la partie face à Strasbourg mercredi prochain en Ligue 1.

Ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé et l'équipe de France se sont inclinés aux tirs-au-but face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Après avoir disputé plus de 120 minutes de jeu il y a tout juste trois jours, le numéro 7 du PSG a décidé de renoncer à ses vacances pour faire son retour à l'entrainement dès ce mercredi.

🔙 Les retrouvailles entre @KMbappe et le coach Christophe Galtier 🔴🔵 pic.twitter.com/c1obTdeuFV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2022

Kylian Mbappé est de retour à l'entrainement au PSG

Selon les informations de Goal , Kylian Mbappé aurait décidé de revenir au Camp des Loges ce mercredi pour tourner la page du Qatar le plus rapidement possible. Et grâce à son retour précoce à l'entrainement, l'attaquant de Christophe Galtier devrait être aligné face à Strasbourg dans une semaine.

Kylian Mbappé présent contre Strasbourg mercredi prochain