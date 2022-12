Mercato : Après l’équipe de France, une nouvelle porte se ferme pour Zidane

Axel Cornic

Toujours sans club, Zinedine Zidane pourrait connaitre une grosse désillusion, avec les portes de l’équipe de France qui pourraient se refermer. En fin de contrat, Didier Deschamps souhaiter effectivement poursuivre l’aventure de sélectionneur jusqu’en 2026, pour la prochaine Coupe du monde. De quoi alerter certains gros clubs européens comme la Juventus... même si cette piste semble assez improbable.

Que va faire Zinédine Zidane ? Alors que tout le monde le voyait prendre les rênes de l’équipe de France, mais les dernières indiscrétions autour de Didier Deschamps ont tout compliqué. Désormais, l’ancien du Real Madrid va devoir trouver une solution... et très vite !

Equipe de France : Zidane à l’origine d’une incroyable bombe pour l’avenir de Benzema ? https://t.co/oUddbAzEDs pic.twitter.com/ZM9szVsWp9 — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Zidane veut vite reprendre du service

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , après un an et demi sans club Zinédine Zidane souhaiterait absolument trouver un emploi très vite, au maximum pour l’été prochain. Si Deschamps venait à prolonger comme cela est annoncé, il ne lui resterait plus qu’à se tourner vers un club, pour essayer de décrocher une nouvelle Ligue des Champions.

Un retour en club, seule option ?

Les candidats potentiels ne manquent pas, mais il y a une piste qui fait beaucoup parler depuis quelques jours, avec la Juventus. Il faut dire que Zinédine Zidane a toujours été étroitement lié au club bianconero et comme avec le Real Madrid, il rêverait d’y être entraineur après y avoir été joueur au début des années 2000.

Il fait oublier la Juve pour le moment