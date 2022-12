Mercato - PSG : Messi attend le Barça, il reçoit un énorme appel du pied

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi est sollicité par de nombreuses équipes et notamment par le FC Barcelone, qui rêve de son retour. Légende de la formation blaugrana, Andres Iniesta lui a encore lancé un appel dans les colonnes de la presse espagnole. Mais son retour en Catalogne paraît délicat pour de nombreuses raisons.

Victorieux au Qatar, Lionel Messi s'est rendu en Argentine et devrait profiter de quelques jours en famille avant de se projeter sur sa seconde partie de saison avec le PSG. Ses derniers mois sous le maillot parisien ? Ce n'est pas exclu, même si le club de la capitale se montre optimiste pour une prolongation selon les informations exclusives du 10Sport.com. Car en Espagne, on continue d'évoquer un possible retour de Messi au FC Barcelone.

Messi voudrait retourner au Barça

Parti de Catalogne en août 2021, Lionel Messi souhaiterait revenir au FC Barcelone et l'aurait fait savoir aux responsables catalans selon les informations de la Vanguardia. Contactés par The Daily Mail, les proches de l'international argentin confirment les envies du joueur. Mais dans les faits, un retour de Messi au Barça paraît délicat.

Vers une prolongation au PSG ?

En effet, la relation entre Lionel Messi et Joan Laporta serait toujours aussi tendue. Par ailleurs, l'international argentin apprécierait, de plus en plus, son passage au PSG et se rapprocherait en réalité d'une prolongation. Une offre a déjà été transmise à Messi, qui devrait rendre sa réponse au début de l'année 2023.

