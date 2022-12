Équipe de France : Taclé par un adversaire, Giroud lâche une punchline

Taclé par Jason Cummings pour avoir refusé d'échanger son maillot avec lui après France-Australie en phase de groupes de la Coupe du Monde, Olivier Giroud a répondu sur les réseaux sociaux. En effet, le numéro 9 des Bleus a fait comprendre avec humour qu'il avait offert sa tunique tricolore à un autre joueur des Socceroos : Jackson Irvine.

Opposé à la France en phase de groupes de la Coupe du Monde, Jason Cummings a vécu une mésaventure avec Olivier Giroud. En effet, l'attaquant des Socceroos a révélé qu'il avait été snobé par le numéro 9 des Bleus lorsqu'il lui a demandé son maillot à la fin de la rencontre. Ce dernier prétextant qu'il ne parlait pas anglais.

Hi 👋🏼 @jacksonirvine_ How is my english mate? 🤣🤣🤣 🇫🇷❤️🇦🇺✊🏼 pic.twitter.com/McHQP30cCX