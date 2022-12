Équipe de France : L'annonce retentissante de Le Graët sur l'avenir de Deschamps

Amadou Diawara

Grâce à l'épopée des Bleus à la Coupe du Monde, Didier Deschamps est maitre de son destin. Sous contrat jusqu'au 31 décembre, le sélectionneur français a le choix entre quitter le navire tricolore ou parapher un nouveau bail. Comme l'a annoncé Noël Le Graët lors d'un entretien accordé à Ouest-France , il va rencontrer Didier Deschamps la semaine prochaine à Guingamp et lui proposer de continuer l'aventure bleu jusqu'à la fin de l'Euro 2024.

Le Graët veut prolonger Deschamps jusqu'à l'Euro 2024

« Vous confirmez que vous souhaitez conserver Didier Deschamps à la tête des Bleus ? Il a les cartes en mains pour une prolongation, car je lui avais dit qu’à partir du moment où on était dans le dernier carré du Mondial, la décision lui appartenait. On va se voir à Guingamp. Dès la semaine prochaine ? Oui. Envisagez-vous de lui soumettre une proposition de prolongation jusqu’au Mondial 2026 ? Et pourquoi pas 2030 ? On va déjà passer un moment ensemble pour reparler un peu de ce qui s’est passé au Qatar et de ses envies, comment on envisage déjà le championnat d’Europe 2024 » , a précisé Noël Le Graët, le président de la FFF, avant d'en rajouter une couche.

Le Graët veut que Deschamps rempile avant 2023