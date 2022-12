Equipe de France : Deschamps, clash… L’Espagne hallucine après la retraite de Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis lundi, Karim Benzema est un jeune retraité en équipe de France. A 35 ans, le buteur du Real Madrid ne portera plus le maillot tricolore. Une décision, qui intervient après un différend avec Didier Deschamps au Qatar. Et le technicien a été taclé par la presse espagnole, qui le tient responsable de ce départ.

Appelé lors du dernier Euro, Karim Benzema souhaitait participer à la dernière Coupe du monde de sa carrière, lui qui avait loupé celle de 2018. Le Ballon d'Or 2022 avait été convoqué par Didier Deschamps et s'était rendu au Qatar. Mais quelques jours avant l'entrée en lice des Bleus , Benzema s'est blessé à la cuisse gauche. Lui estimait qu'il pouvait récupérer au Qatar et revenir avant la fin de la compétition. Mais du côté du staff de Deschamps, on ne lui a pas laissé le choix. Benzema a été contraint de rejoindre Madrid et de quitter ses partenaires.

Equipe de France : Un club prêt à tenter le pari Deschamps ? https://t.co/Cl1uxJI0p3 pic.twitter.com/FFYsdxHsxI — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

La presse espagnole prend partie pour Benzema

Cette affaire Benzema a été énormément commentée en Espagne. Selon le quotidie n El Confidencial, Deschamps est le premier fautif. « Au Qatar, Didier Deschamps s'est débarrassé de lui à la première opportunité. [...] S'il y a quelque chose qui est clair, c'est que Benzema n'est pas quelqu'un de problématique. Ni un menteur. [...] Son histoire avec la France est obscure et il s'est senti comme un pestiféré. Méprisé par la Fédération Française, le sélectionneur, les sondages dans les médias qui ne le pardonnaient pas et même les politiciens » peut-on lire.

« L'arrogance de Deschamps l'a écarté des projecteurs qataris »

Journaliste pour As, Tomas Roncero tient un discours semblable. « Après le désintérêt inacceptable de Deschamps à son égard, Karim a choisi d'éteindre le "mode Coupe du monde" et de se concentrer sur le fait de tout donner, et ce qu'il lui reste à offrir sur le terrain, pour ce club qui l'admire, ce vestiaire qui le respecte et ce public qui a besoin de lui comme de l'eau sous les ponts. Karim, à 35 ans, a l'occasion de laisser un dernier héritage pour prouver que son Ballon d'Or n'était pas le résultat d'une série unique. Karim est beaucoup Karim et seule l'arrogance de Deschamps l'a écarté des projecteurs qataris » a-t-il confié.

« Il n'y a pas trop de larmes pour Benzema ».