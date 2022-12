Équipe de France : Griezmann, Giroud... Cette terrible révélation sur les choix de Deschamps

Amadou Diawara

Lors du choc entre la France et l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a dû faire deux choix forts à contre-coeur : remplacer Olivier Giroud avant la mi-temps et sortir Antoine Griezmann en deuxième période. En effet, le sélectionneur des Bleus a dû prendre cette décision, car ses deux fidèles soldats n'ont plus le même coffre physique que d'antan.

Alors que les Bleus ont mis plus d'une heure à entrer dans leur match contre l'Argentine, Didier Deschamps a dû faire des choix forts. En effet, le sélectionneur français a sorti à la fois Olivier Giroud et Ousmane Dembélé avant la mi-temps, et ce, pour faire entrer Randal Kolo Muani et Marcus Thuram, qui se sont montrés décisifs.

Deschamps a sorti Giroud et Griezmann à contre-coeur

Alors que l'Argentine menait toujours 2-0, Didier Deschamps a poursuivi son coaching en rappelant sur le banc Antoine Griezmann et Theo Hernandez à la 71ème minute, remplacés respectivement par Kingsley Coman et Eduardo Camavinga. Et l'ensemble de ces choix ont été payants, puisque les Bleus ont refait leur retard dans les dernières minutes du temps réglementaire, grâce notamment à Kingsley Coman, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram.

Giroud et Griezmann lessivés contre l'Argentine ?