Équipe de France : Enfin une bonne nouvelle pour Pogba ?

L’année 2022 a été très compliquée pour Paul Pogba, qui n’a pas joué le moindre match depuis le mois d’avril et a été contraint à déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar. Les dernières indiscrétions au sujet de son retour ne poussaient pas vraiment à l’optimisme, mais au sein de la Juventus on semble enfin voir le bout du tunnel.

Quand reverra-t-on Paul Pogba sur un terrain ? Handicapé par des sérieux problèmes physiques, le milieu de terrain n’a pas disputé le moindre match cette saison et a dû regarder à la télévision la Coupe du monde 2022. Une situation qui commencerait à agacer du côté de Turin...

La Juventus attend toujours Pogba

Car Pogba était attendu dès le début du mois de novembre à la Juventus, avant qu’une rechute n’allonge sa convalescence. Certaines sources ont d’ailleurs récemment annoncé que sa récupération ne se passait pas vraiment comme prévu, ce qui pourrait finalement repousser une nouvelle fois son retour.

« Pogba a repris la course il y a deux jours et nous sommes confiants »