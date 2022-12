Équipe de France : Nouvelle polémique pour Giroud, il réagit

Guillaume de Saint Sauveur

Après le premier match disputé par l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar, Olivier Giroud aurait refusé d’échanger son maillot avec un joueur de l’Australie qui n’a pas manqué de le faire savoir publiquement. Et le buteur des Bleus s’est accordé un droit de réponse face à cette polémique.

Malgré la déception et le cruel scénario de cette finale perdue contre l’Argentine, cette Coupe du Monde 2022 aura été celle de tous les records pour l’équipe de France. Hugo Lloris est devenu le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus (145), et de son côté, Olivier Giroud a détrôné Thierry Henry en tête du classement des buteurs de la sélection tricolore (53 buts). Un record que le joueur du Milan AC avait égalé dès le premier match de ce Mondial face à l’Australie (4-1), une soirée non sans polémique pour Giroud.

« Il prétendait ne pas parler anglais »

En effet, dans l’émission The Project, l’attaquant australien Jason Cummings a récemment révélé qu’Olivier Giroud l’avait totalement snobé au moment de l’échange des maillots avec une fausse excuse : « Je lui ai demandé : 'Giroud, s'il te plaît mec, je peux avoir ton maillot, mec ? Je suis un grand fan, je peux avoir ton maillot'. Et il est passé devant moi, en prétendant qu'il ne parlait pas anglais! Il a joué en Premier League pendant dix ans. Il est juste passé devant moi ! », a indiqué l’international australien.

Hi 👋🏼 @jacksonirvine_ How is my english mate? 🤣🤣🤣 🇫🇷❤️🇦🇺✊🏼 pic.twitter.com/McHQP30cCX — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) December 22, 2022

Giroud a répondu