Equipe de France : La retraite après la sélection pour Deschamps ?

La Coupe du monde désormais terminée, les questions sur l'avenir de Didier Deschamps se mutliplient. Va-t-il prolonger la tête de l'équipe de France ? Pourrait-il décidé de s'offrir un nouveau défi et reprendre les commandes d'un club ? Consultant pour RMC Sport, Rolland Courbis a été interrogé par Le 10 Sport à propos du feuilleton Deschamps.

Suite à sa qualification en demi-finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps s'est offert le droit de choisir pour son avenir. En fin de contrat comme sélectionneur de l'équipe de France, le Basque a désormais le dernier mot. D'ici quelques jours, Deschamps rencontrera Noël Le Graët pour lui communiquer sa décision. La question est maintenant de savoir ce que voudra faire le vice-champion du monde 2022.

Équipe de France : Ce geste improbable de l'Argentine pour chambrer Mbappé (vidéo) https://t.co/IO0K8AGzIG pic.twitter.com/AiHOga77nT — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Quel avenir pour Deschamps ?

Continuera ? Ne continuera pas ? La réponse de Didier Deschamps est donc maintenant attendue. Après 10 ans à la tête de l'équipe de France, il pourrait envisager de passer à autre chose. Si tel était le cas, Deschamps ne devrait pas manquer de sollicitations, notamment de la part de clubs. Ainsi, après l'OM, l'AS Monaco ou encore la Juventus, on pourrait donc le revoir au quotidien sur un banc de touche. Mais en a-t-il vraiment l'envie ?

« Je prends le pari que Didier Deschamps... »