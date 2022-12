« Ce qu’a fait l’équipe de France est une honte »

La rédaction

Pas de troisième étoile donc pour l'équipe de France. Arrivés en finale de cette Coupe du monde 2022, les Bleus ont chuté face à l'Argentine de Lionel Messi. Si les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés aux tirs au but, ils sont d'abord complètement passés à côté de leur finale. Une prestation qui n'a clairement pas plu à Rolland Courbis, interrogé par Le 10 Sport.

Première de son groupe de Coupe du monde, l'équipe de France a ensuite réussi à éliminer la Pologne, l'Angleterre puis le Maroc afin de se hisser jusqu'en finale. Un parcours qui a fait vibrer les supporters des Bleus, qui se sont alors mis à rêver d'un back-to-back après 2018. Pour cela, il fallait battre l'Argentine de Lionel Messi en finale. Cela n'a pas été le cas. Alors que l'équipe de France a perdu aux tirs au but, cela aurait pu être le cas bien avant alors que les hommes de Didier Deschamps ont été malmenés par les Argentins.

La France revient de très loin contre l'Argentine

En effet, ce n'est que dans le dernier quart d'heure de la rencontre que la France a commencé à jouer sous l'impulsion de Kylian Mbappé. Avant cela, les Tricolores étaient totalement dépassés. Ils l'ont d'ailleurs payé cash avec un score de 2-0 à la mi-temps et cela aurait même pu être plus lourd au tableau d'affiche. Les Bleus ont fini par sortir la tête de l'eau pour nous offrir un scénario incroyable. Mais voilà que pour Rolland Courbis, consultant pour RMC Sport , la performance de l'équipe de France est plus que critiquable.

« Je n’ai jamais vu une équipe aussi mauvaise que notre équipe de France »