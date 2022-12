Equipe de France : Le Graët lâche ses vérités après la polémique Benzema

Arthur Montagne

Malgré le magnifique parcours de l'équipe de France au Qatar, conclu par une finale perdue aux tirs-au-but contre l'Argentine, le cas Karim Benzema a largement été commenté. Il faut dire que certains médias ont assuré que l'attaquant du Real Madrid, qui a déclaré forfait juste avant le début du tournoi, aurait finalement pu jouer. Des rumeurs balayées par Noël Le Graët.

Comme à son habitude, Karim Benzema aura largement fait parler de lui à l'occasion de la Coupe du monde. Et pourtant, l'attaquant du Real Madrid a déclaré forfait pour le tournoi juste avant le début de la compétition. Mais cette blessure n'a pas manqué d'être commentée. Et pour cause, plusieurs rumeurs ont circulé selon lesquels l'absence de l'attaquant madrilène ne déplaisaient pas à tout le monde dans le vestiaire, bien au contraire. D'autant plus que Karim Benzema aurait même été en mesure de reprendre la compétition à partir des huitièmes de finale. Mais Noël Le Graët assure que tout est faux.

«En aucun cas il n’aurait pu jouer»

« À ma connaissance, il a repris l’entraînement très récemment, en aucun cas il n’aurait pu jouer. Le staff a fait ce qu’il fallait, lui a voulu repartir très vite voir ses médecins à Madrid. Il y avait des matches tous les trois jours, et on a été en finale je vous rappelle ! », lance le président de la FFF à Ouest-France . Néanmoins, interrogé par le10sport.com, Rolland Courbis nous confie ses doutes sur le cas Benzema.

Une erreur de Deschamps ?