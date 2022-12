Transferts - PSG : C’est confirmé, Campos s’est planté sur son mercato

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, Andrey Santos figure dans les petits papiers du PSG et le10sport.com vous a confirmé cette tendance. Cependant, le destin du milieu de terrain de 18 ans s’écrit du côté de Londres et de Chelsea.

Après Endrick, qui s’est engagé en faveur du Real Madrid, Luis Campos pourrait voir une autre pépite brésilienne qu’il courtisait ces derniers mois lui échapper. En effet, le10sport.com vous révélait le 21 juin dernier, soit 11 jours après la nomination officielle de Campos en tant que conseiller football du PSG, qu’un intérêt était porté pour Andrey Santos (18 ans). Le milieu de terrain de Vasco de Gama était également dans les petits papiers du FC Barcelone, du Genoa et d’Everton.

Chelsea touche au but pour Andrey Santos

Et alors que des discussions ont eu lieu entre la direction du PSG et Vasco de Gama pour un éventuel transfert d’Andrey Santos, c’est du côté de Chelsea que le Brésilien va s’engager pour une somme avoisinant les 15M€ en janvier 2023 comme le10sport.com vous l’assurait fin novembre.

Mercato - PSG : C’est confirmé, Campos veut boucler un énorme transfert en 2023 https://t.co/JS7vhzCrvT pic.twitter.com/ssZ4BfQShk — le10sport (@le10sport) December 25, 2022

Le PSG bien intéressé par Santos, Chelsea parvient à ses fins

Ces dernières heures, le10sport.com en a rajouté une couche sur le dossier Andrey Santos et l’échec qui pend au nez de Luis Campos et au PSG. L’opération globale pourrait finalement monter à 40M€ en raison du prix des bonus qui s’élèveraient à peu près à 20M€. On vous affirme la présence du PSG et du FC Barcelone notamment dans le dossier que Chelsea est sur le point de boucler.