Mercato - ASSE : La vente de l’ASSE est réclamée

Thibault Morlain

Même en Ligue 2, la spirale négative se poursuit pour l’ASSE. En effet, le fiasco n’en finit pas pour le club stéphanois qui pointe aujourd’hui à la dernière place du classement. Alors qu’il y a urgence dans le Forez, il faut rapidement trouver une solution. Et aux yeux de Kévin Monnet-Paquet, ancien de l’ASSE, la vente du club peut résoudre tout cela.

Cela fait maintenant de très longs mois que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont mis l’ASSE en vente. Si certains prétendants se sont montrés intéressés dernièrement, rien ne s’est concrétisé et pendant ce temps, les Verts sont en train de couler en Ligue 2. Alors que l’ASSE cherche une solution d’un point de vue sportif, la vente du club pourrait bien être décisive.

« Est-ce que c’est possible de vendre le club dans cet état-là ? »

Ancien joueur de l’ASSE, Kévin Monnet-Paquet s’est confié à Envertetcontretous sur la situation actuelle du club. Et selon lui, pour sortir la tête de l’eau, il faut que la vente de l’ASSE soit actée : « La rédemption du club passe par la vente ? C’est toujours pareil : cela dépend à qui tu vends le club et des nouvelles ambitions de l’acheteur. Déjà, est-ce que c’est possible de vendre le club dans cet état-là ? C’est ça le truc. C’est ça le problème, c’est possible de le vendre mais tu ne le vendras pas beaucoup ».

« Le salut de Saint-Étienne passera par là »