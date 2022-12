Mercato - ASSE : Un recrutement XXL est annoncé, Romeyer va frapper fort

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato d'hiver promet d'être agité à l'ASSE. Les Verts misent sur quatre à cinq arrivées en janvier prochain, grâce notamment à l'apport financier de Roland Romeyer, de retour aux affaires après le feuilleton sur la vente du club. Aucun secteur ne devrait être épargné, pas même celui de gardien de but.

Mal en point, l'ASSE ne s'avoue pas encore vaincue. Le club stéphanois végète dans les profondeurs de Ligue 2, mais garde l'espoir de remontrer, très vite, à la surface grâce notamment à un recrutement XXL cet hiver. Président du Directoire de l'ASSE, Roland Romeyer aurait promis à sa direction de mettre les moyens financiers pour renforcer le groupe.

Mercato - ASSE : Un joueur de Boudjellal interpelle Batlles et Perrin https://t.co/25v43820li pic.twitter.com/dE1sHOi9WC — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

Romeyer va mettre le paquet sur le mercato

Une information dévoilée par But Football Club . Romeyer serait, à nouveau, impliqué au sein de la formation et travaillerait en étroite collaboration avec le trio composé de Loïc Perrin, Samuel Rustem et Jean-François Soucasse. Ancien joueur de l'ASSE, Franck Honorat garde un œil attentif sur les Verts. L'actuel joueur de Brest a tenu à rassurer les supporters stéphanois.

« Ils sont sur pas mal de joueurs »

« J’ai des échos comme quoi ils bossent bien sur cette grosse deuxième partie de saison qui reste à disputer. Je sais qu’ils travaillent pour parfaire leur effectif et qu’ils sont sur pas mal de joueurs. Les supporters sont toujours là et gardent de l’espoir. Il faut y croire. J’ai des échos plutôt encourageants sur ce qui se passe actuellement à Sainté, ça donne de l’espoir. Le club a des ambitions et des objectifs pour cette seconde partie de saison, est en train d’œuvrer dans l’ombre pour inverser la dynamique. Je ne peux pas croire à une seconde relégation d’affilée » a-t-il déclaré lors d'un entretien à Poteaux-Carrés.

Quatre à cinq arrivées attendues