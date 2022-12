Mercato : Il quitte l'ASSE et lâche ses vérités

La rédaction

Ça commence à bouger à l'ASSE. Alors que le mercato hivernal s'annonce déterminant pour le club du Forez, lanterne rouge de Ligue 2, Yvann Maçon a été prêté au Paris FC jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. Le premier départ hivernal d'une longue série tandis que le latéral droit ne faisait pas l'unanimité à Sainté.

La situation est critique pour l'ASSE. Lanterne rouge de Ligue 2, les Verts sont déjà sous la menace d'une relégation en National. Pour redresser la barre, la direction sportive stéphanoise va procéder à un mercato hivernal mouvementé. Et un premier départ est déjà acté alors que le mercato n'ouvrira officiellement ses portes que le 1er janvier prochain.

ℹ️ Ce jeudi, l'#ASSE et le @ParisFC sont parvenus à un accord concernant le prêt d'𝗬𝘃𝗮𝗻𝗻 𝗠𝗮𝗰̧𝗼𝗻. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 8, 2022

«Le projet est très intéressant»

Jusqu'à la fin de la saison Yvann Maçon évoluera en effet sous les couleurs du Paris FC, actuellement 12e de Ligue 2 tandis qu'il reste lié à l'ASSE jusqu'en 2025. « Rejoindre le Paris FC, c’est d’abord un choix sportif. C’est un club que je suis depuis plusieurs années. Le projet est très intéressant. J’ai eu le directeur sportif, Frédéric Hébert au téléphone. Son discours m’a convaincu. J’arrive ici avec l’ambition de faire une bonne seconde partie de saison avec mes nouveaux coéquipiers », a expliqué le latéral droit dans le communiqué officiel du PFC.

Un départ inévitable

Malgré ses 3 buts et sa passe décisive en 13 matchs toutes compétitions confondues avec l'ASSE, Yvann Maçon a été régulièrement ciblé pour ses manques sportifs et comportementaux. Le joueur de 24 ans a d'ailleurs été écarté du groupe à plusieurs reprises. Au Paris FC, où il remplacera Julien Le Cardinal qui a rejoint le RC Lens, comme révélé par le10sport.com, il aura l'opportunité de se relancer tandis que son prêt ne comporte pas d'option d'achat. Et l'été prochain, son avenir devrait donc encore faire parler.