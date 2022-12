Mercato - OL : Juninho de retour à l’OL, c’est possible avec Textor

Thibault Morlain

Ancien joueur mythique de l’OL, Juninho avait dernièrement fait son retour chez les Gones en tant que directeur sportif. Une expérience finalement loin d’être concluante pour le Brésilien, dont les relations avec Jean-Michel Aulas se sont dégradées au fil des mois. Mais voilà qu’avec la prise de pouvoir de John Textor à l’OL, un retour de Juninho pourrait être possible…

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Juninho quittait l’OL et ses fonctions de directeur sportif au sein du club rhodanien. Il faut dire que l’expérience du Brésilien en tant que dirigeant était loin d’être réussite et a suscité de nombreuses tensions, notamment avec Jean-Michel Aulas. Juninho est alors parti, mais il n’est pas dit qu’il revienne à l’OL prochainement grâce à John Textor désormais aux commandes chez les Gones.

« Le premier nom auquel Textor va penser »

Aujourd’hui à Botafogo, club détenu par John Textor, et ancien joueur de l’OL, Marçal s’est confié sur un possible retour de Juninho chez les Gones. Ainsi, à l’occasion d'un entretien accordé à L’Equipe , il a expliqué : « Juninho pourrait-il revenir avec Textor ? Pourquoi pas ! Avec Aulas, ce n'est pas évident, mais il reste l'idole du club. Avec une direction différente, pourquoi ne pas revenir ? Je pense même que ce sera le premier nom auquel Textor va penser ».

« Il n'a pas eu les investissements nécessaires pour aller au bout de son projet »