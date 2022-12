Transferts - PSG : Le mercato de Messi définitivement scellé par le Mondial au Qatar ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi pourrait ne pas rester au PSG. Cependant, le sacre de l’Argentine au Mondial au Qatar pourrait bien avoir scellé son avenir et surtout, fermé la porte à un éventuel départ que ce soit à l’Inter Miami ou Manchester City. Une prolongation de contrat est dans les tuyaux.

Lionel Messi se trouve à un moment charnière de sa fin de carrière. Alors qu’il a enfin mis la main sur le trophée qu’il convoitait tant, à savoir la Coupe du monde, le septuple Ballon d’or est en lice pour rafler une huitième récompense suprême grâce à son sacre au Mondial au Qatar. En juin prochain, le contrat actuel de Lionel Messi au PSG prendra fin et en parallèle, l’Argentin soufflera sa 36ème bougie. Le moment de se lancer un ultime défi et potentiellement à l’Inter Miami ?

L’Inter Miami ? Messi n’est pas prêt. L’option Manchester City ?

C’est du moins une des possibilités évoquées dans la presse ces derniers temps. Cependant, comme son biographe Guillem Balague l’a révélé sur sa chaîne YouTube , Lionel Messi n’est pas encore prêt à quitter le football européen pour rejoindre la Major League Soccer bien qu’il cultive le rêve américain. D’après El Nacional, des éventuelles retrouvailles étaient possibles avec Pep Guardiola du côté de Manchester City au cas où Messi ne connaissait pas la gloire à la Coupe du monde au Qatar avec l ’Albiceleste . D’ailleurs, en novembre dernier, Messi ne tarissait pas d’éloges au sujet de Pep Guardiola pour Movistar+ . « Pep est le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. Tout ce qu'il planifiait finissait toujours par se produire. Il est spécial dans sa façon de voir les choses, de préparer les matchs et de communiquer. Avec le temps, on se rend compte que ce que nous avons construit au Barça était unique et éternel ».

Messi sort victorieux du Qatar, pas de départ pour Manchester City, une prolongation à Paris ?