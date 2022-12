Mercato - PSG : Le feuilleton Xavi Simons est lancé, un retour bientôt acté ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme un futur crack et apprécié par de nombreux supporters du PSG, Xavi Simons a quitté la capitale lors du dernier mercato estival, désireux d’obtenir plus de temps de jeu. Désormais au PSV Eindhoven, le Néerlandais impressionne, au point qu’un retour du côté du Parc des Princes ne soit pas exclu. Explication.

Faute de temps de jeu dans l’équipe première du PSG, Xavi Simons a décidé de plier bagage en fin de saison dernière. Un choix payant puisque le Néerlandais impressionne avec le PSV Eindhoven, au point d’avoir été retenu par Louis Van Gaal pour participer à la Coupe du monde au Qatar. Le neo-international néerlandais a fait ses débuts contre les Etats-Unis (3-1) en huitièmes de finale, venant récompenser un excellent début de saison, alors qu’il totalise 10 buts et 4 passes décisives en 22 rencontres disputées. Une réussite qui n’est pas passée inaperçue au PSG.

Le PSG peut encore récupérer Xavi Simons

Et pour cause, le Paris Saint-Germain n’a pas totalement dit adieu à Xavi Simons malgré son départ pour les Pays-Bas. Marcel Brands, directeur du football du PSV Eindhoven, a confirmé l'existence de clause grâce à laquelle le PSG pourrait faire revenir Xavi Simons. Luis Campos serait à l’initiative de celle-ci selon le journaliste Fabrizio Romano, permettant à l’écurie parisienne de garder la main sur l’ancien crack du FC Barcelone. D’après Rik Elfrink, journaliste néerlandais, le prix à payer serait de l'ordre de 10-12M€ pour rapatrier Xavi Simons.

Mercato : Ce message fort au PSG sur le départ de Xavi Simons https://t.co/b7cPwv8RFj pic.twitter.com/S5qiIVdDk5 — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

« Il est vrai que j'ai une clause, mais... »