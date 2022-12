Mercato - Real Madrid : Après le fiasco au Mondial, coup de tonnerre pour Eden Hazard ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté à l’été 2019 pour prendre la succession de Cristiano Ronaldo, parti un an plus tôt, Eden Hazard n’est jamais parvenu à s’imposer au Real Madrid. À bientôt 32 ans, et après un Mondial raté, l’attaquant belge est désormais proche de la fin de son aventure chez les Merengue, mais son avenir reste incertain.

Recruté à la demande de Zinedine Zidane à l’été 2019, Eden Hazard s’imaginait déjà briller avec le Real Madrid après avoir éclaboussé la Premier League de son talent sous le maillot de Chelsea. Malheureusement pour lui, l’attaquant belge apparaît finalement comme l’un des plus gros fiascos de l’écurie madrilène, la faute à de nombreuses blessures l’ayant empêché de s’illustrer comme il l’espérait. Annoncé vers la sortie depuis plusieurs mois, Eden Hazard est finalement resté au Real Madrid, un départ vu pourtant d’un bon œil par les dirigeants du club, désireux d’alléger la masse salariale. Et après une Coupe du monde raté avec la Belgique, le joueur de 31 ans pourrait entamer une nouvelle étape de sa carrière.

Une retraite internationale, avant un changement de club ?

Après la Coupe du monde ratée de la Belgique, éliminée dès la phase de groupes, Eden Hazard a d’ores et déjà officialisé sa retraite internationale. « Une page se tourne aujourd’hui… Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez », a-t-il déclaré après la fin de la campagne belge au Qatar. Une page se tourne pour Eden Hazard, avant un possible départ d'Espagne.

Hazard pas insensible à la MLS

Engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2024, Eden Hazard serait désormais enclin à plier bagage, conscient que Carlo Ancelotti n’est pas décidé à le relancer. Selon L’Équipe , l’attaquant belge aurait confié en privé qu’il se verrait bien rejoindre la MLS, une information confirmée par Foot Mercato. Un départ en fin de saison pourrait ainsi se décider, tandis que d’autres pistes plus prestigieuses restent d’actualité malgré les dernières prestations peu convaincantes du joueur.

Juve, Inter, Premier League… Hazard aurait d’autres pistes