Mercato - Real Madrid : Pérez a pris une décision fracassante pour le transfert d’Hazard

Hugo Chirossel

Recruté il y a plus de trois ans en provenance de Chelsea, Eden Hazard ne s’est jamais imposé au Real Madrid. Alors qu’il lui reste un an et demi de contrat, l’ex-international belge a d’ores et déjà fermé la porte à un départ cet hiver. Mais en cas d’offre satisfaisante, les Merengues ne seraient pas contre un transfert dès le mercato hivernal.

Éliminé dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, Eden Hazard a annoncé dans la foulée la fin de sa carrière internationale. L’ancien joueur de Chelsea, âgé de 31 ans, pourra désormais se concentrer sur ses performances avec le Real Madrid, où il peine à s’imposer depuis son arrivée en 2019.

Mercato - PSG : Le Real Madrid revient, Mbappé calme le Qatar https://t.co/AYYk1mfopQ pic.twitter.com/YOpR0JBSN6 — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Le Real Madrid est vendeur

Gêné par des blessures ces dernières années, Eden Hazard est peu utilisé par Carlo Ancelotti cette saison. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, son avenir avec les Merengues interroge. D’après ESPN , le Real Madrid serait ouvert à un départ dès le mois de janvier en cas d’offre satisfaisante.

Un départ « impossible » cet hiver