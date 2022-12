Mercato - PSG : Après Endrick, une autre pépite brésilienne échappe à Campos

Thomas Bourseau

Milieu de terrain de 18 ans de Vasco de Gama, Andrey Santos aurait trouvé un accord verbal avec Chelsea. Une information que le10sport.com vous divulguait dès la fin novembre alors que Luis Campos travaillait sur son recrutement au PSG depuis plusieurs mois.

Dès son arrivée au sein de la section sportive du PSG en juin dernier, Luis Campos gardait un oeil sur une pépite du football brésilien. Le 21 juin, le10sport.com vous révélait un intérêt du conseiller football du PSG pour Andrey Santos (18 ans). Le milieu de terrain de Vasco de Gama figurait alors également dans le viseur du Genoa, d’Everton et surtout du FC Barcelone.

Andrey Santos file finalement vers Chelsea

Cependant, le PSG a vu Chelsea faire irruption dans cette opération ces dernières semaines. Et toujours selon les informations exclusives divulguées par le10sport.com le 29 novembre dernier, le PSG avait discuté avec Vasco de Gama depuis plusieurs mois, en vain. En effet, Chelsea avait déjà fait un grand pas vers le transfert d’Andrey Santos. Rien n’était signé à la fin novembre, mais tout portait à croire qu’un transfert avoisinant les 15M€ allait voir le jour pour Santos à Chelsea pour janvier 2023.

Mercato - PSG : Campos vise un crack de la Coupe du monde, transfert est fixé à 120M€ https://t.co/IanoTmIbuh pic.twitter.com/Q3P9Ocpfsn — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Un accord verbal trouvé entre les différentes parties