Mercato - PSG : Campos a raté une star de Ligue 1, voilà pourquoi

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est renforcé avec 6 nouveaux joueurs. Au milieu de terrain, ce sont Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler et Fabian Ruiz qui ont renforcé l’effectif de Christophe Galtier. Mais voilà qu’un autre nom a circulé aux abords du Parc des Princes : Seko Fofana. Excellent avec le RC Lens, l’Ivoirien n’a finalement pas rejoint le PSG, prolongeant avec les Sang et Or. Voilà pourquoi…

Alors que le RC Lens est désormais l’une des grosses écuries de la Ligue 1, Seko Fofana n’est pas étranger à cela. En effet, au milieu de terrain, l’Ivoirien était le patron. Capitaine du groupe de Franck Haise, l’ancien de l’Udinese ne cesse d’impressionner et forcément, cela éveille les convoitises. Si Fofana a prolongé avec le RC Lens lors du dernier mercato estival, un transfert a longtemps fait parler. Et pour le joueur de 27 ans, il était notamment question d’un intérêt de Luis Campos au PSG.

« J’ai eu des échanges avec Luis Campos »

Toutefois, entre le PSG et Seko Fofana, cela n’a pas dépassé le stade de l’intérêt. L’Ivoirien est resté au RC Lens et suite à cela, Florent Ghisolfi, ex-directeur sportif des Sang et Or aujourd’hui à l’OGC Nice, s’était exprimé sur ce transfert avorté de Seko Fofana au PSG. « J’ai eu des échanges avec Luis Campos, qui m’a dit qu’il était très intéressé par Seko. (…) Le plan A, c’était de garder Seko, mais il y avait forcément le B où tu le vendais. Si Paris avait voulu faire Seko, on y serait allé car quand il y a la logique à respecter, on la respecte », avait-il tout d’abord expliqué.

