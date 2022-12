Transferts - PSG : Le Qatar prend une décision tonitruante pour son mercato hivernal

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À partir du 1er janvier, le mercato hivernal ouvre ses portes. Une période appréciée des supporters au cours de laquelle certains clubs se montrent actifs afin de renforcer un effectif jugé parfois limité. Cela a notamment été le cas du PSG au cours des saisons précédentes, mais cet hiver, la donne est différente.

Le mercato hivernal ouvre ses portes dans les prochains jours, et les rumeurs sont encore nombreuses du côté du PSG. D’après la presse espagnole, la piste la plus chaude à Paris se nomme Joao Felix, dont le départ en janvier semble inéluctable. Néanmoins, le10sport.com vous a révélé que le PSG n’envisageait pas de recruter l’attaquant portugais. En défense, la piste Milan Skriniar revient également avec insistance, mais le Slovaque semble se diriger vers une prolongation. L’hiver s’annonce finalement très calme au PSG, et Nasser Al-Khelaïfi ne s’en est pas caché.

« Des recrues ? Je ne pense pas », a prévenu Al-Khelaïfi

Interrogé il y a quelques jours par L’Équipe , Nasser Al-Khelaïfi a surpris en indiquant que le PSG pourrait se montrer inactif durant le mercato hivernal. « Nous verrons, mais je ne pense pas (qu’il y aura des recrues à l’intersaison). Nous n'avons besoin de personne. Nous devons garder la même équipe. Je pense que nous avons trouvé un esprit collectif et que nous sommes bien », a confié le président du PSG, confirmant ses dires peu après sur RMC : « Ce mercato, c’est difficile pour nous. On ne peut pas dire "on veut signer". Pour nous, on ne veut pas signer quelqu’un. Mais on ne cible pas un joueur mais si on a une opportunité, pourquoi pas. »

Oui, le PSG envisage de ne pas recruter

D’après les informations divulguées par le10Sport.com, il est effectivement exact que le PSG envisage de ne pas recruter dans les prochaines semaines. Malgré les rumeurs, aucun nouveau joueur pourrait alors débarquer dans l’effectif de Christophe Galtier, et ce même si un défenseur et un attaquant étaient encore attendus à la fin du dernier mercato estival. Reste à voir si une opportunité de marché bousculera les plans parisiens…