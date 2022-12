Transferts - OL : Blanc met la pression à Textor pour le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Bien décidé à améliorer l’effectif de l’OL durant le mercato de janvier, d’autant qu’il a perdu Malo Gusto ainsi qu’Henrique jeudi soir sur blessure lors de la défaite contre Monza en match amical, Laurent Blanc a fait passer un message clair à sa direction et souhaite voir du renfort débarquer cet hiver.

Ça bouge à l’OL ! Lundi, le club rhodanien a été officiellement vendu à la holding américaine Eagle Football Holding gérée par John Textor. Ce dernier a immédiatement procédé à une augmentation de capital à hauteur de de 86M€, affichant également même l’envie de se montrer actif durant le mercato de janvier. Cela tombe bien, Laurent Blanc a des besoins à l’OL et le fait savoir à Textor et Jean-Michel Aulas.

Nouveaux blessés à l'OL

Jeudi soir, face à Monza (1-2), l’OL a concédé une défaite en match amical. Mais surtout, les Gones ont perdu sur blessure deux latéraux, Malo Gusto et Henrique, le tout à six jours de la reprise de la Ligue 1 à Brest : « Le match référence, c'est le 28 et peu importe le résultat du soir, j'aurais dit la même chose. Effectivement, on ne se rajoute pas beaucoup de confiance », a indiqué Blanc en conférence de presse, regrettant également les nouvelles blessures du soir : « C'est la pire nouvelle ». Et l’OL devra donc réagir sur le mercato.

« Il faut améliorer le groupe »