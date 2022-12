Transferts - OL : Mercato, avenir... Aulas annonce du lourd après la vente du club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'OL est enfin bouclée. John Textor devient actionnaire majoritaire et devrait collaborer avec Jean-Michel Aulas, qui conservera son rôle de président durant au moins trois ans. Présent à Lyon depuis 1987, le dirigeant est revenu sur cette opération, qui dépasse les 100M€, mais aussi sur les ambitions du club rhodanien.

Le feuilleton sur la vente de l'OL a pris fin ce lundi. Le club lyonnais a publié un communiqué pour annoncer un accord avec la holding américaine Eagle Football, dirigée par John Textor. L'homme d'affaires américain devient actionnaire majoritaire de l'OL. Quant à Jean-Michel Aulas, il conserve la présidence de l'équipe jusqu'en 2025. Après cette opération, le dirigeant a évoqué ses impressions.

« C’est un jour très positif pour l’OL »

« C’est un jour tout à fait déterminant pour le futur de l'Olympique Lyonnais, d'une part parce qu'on vient de concrétiser une opération dont on parle depuis longtemps. Souvent, quand on parle des très belles choses et qu'elles durent, on a l'impression qu'elles sont moins belles qu'elles le sont en réalité. C’est un jour très positif pour l’OL. C’est toujours émouvant quand on a repris un club il y a 35 ans et que le développement s’est fait dans toutes les directions. Aujourd’hui, l’exemple de l’OL a attiré beaucoup d’investisseurs » a-t-il confié dans un entretien accordé aux médias du club.

« Tout le monde attend que l’on se renforce »

Pourtant, les négociations ont été compliquées avec John Textor. « La transaction est arrivée à un moment où les changements économiques étaient patents. On voyait des conversions entre l’euro et le dollars, qui évoluaient, et puis l’agrandissement du projet au sein d’une holding Eagle, qui va regrouper ses quatre clubs et qui va créer une approche multisports » a avoué Aulas. Mais, au final cette vente est bénéfique puisque la manne récupérée pourrait permettre à l'OL de se renforcer notamment sur le mercato : « C’est 86M€ + une vingtaine de millions qui sont intervenus. Il faut redonner au banque une partie de ce financement (une cinquantaine). Les investissement vont se repartir d’une part dans la poursuite de la pérennité des infrastructures, mais aussi sur le projet sportif, notamment l’équipe masculine. Tout le monde attend que l’on se renforce ».

Aulas fait le point sur son avenir