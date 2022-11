Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho règle ses comptes avec Aulas pour Laurent Blanc

Publié le 9 novembre 2022 à 07h30

Axel Cornic

Assez discret depuis son départ de l’Olympique Lyonnais, Juninho a tout déballé ce mardi, dans l’émission Rothen s’enflamme dont il est le chroniqueur. L’ancien directeur sportif lyonnais a notamment répondu au président Jean-Michel Aulas, dévoilant les dessous de sa rencontre avec Laurent

Accueilli comme le messie lors de son retour, Juninho a quitté l’OL par la petite porte en décembre 2021. L'ancienne légende de Gerland n’a pas su répondre aux attentes de son nouveau poste de directeur sportif, avec notamment un recrutement pointé du doigt et des désaccords avec Rudi Garcia, son entraineur de l’époque. Et on ne peut pas vraiment dire que la séparation s’est bien passée...

Mercato - OL : Laurent Blanc va réclamer deux transferts à Aulas cet hiver https://t.co/ARrUNrOU4e pic.twitter.com/KIwydj1GQ1 — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

« J'ai fait une erreur, je le reconnais »

Depuis le départ de Juninho à l’hiver 2021, Jean-Michel Aulas lui a adressé plusieurs tacles en public. Dernier en date début octobre, lorsqu’il a présenté Laurent Blanc à la presse. « J'avais pris un engagement vis-à-vis de celui que j'avais recruté (Juninho, directeur sportif de l'OL à l'époque) de lui laisser la responsabilité de choisir. Là, j'ai fait une erreur, je le reconnais » avait lancé le président de l’OL, remettant donc l’échec de Garcia sur les épaules du Brésilien.

« Il sait que ce n’est pas moi qui ai refusé Laurent Blanc tout seul »

Pour la première fois, Juninho a répondu directement aux attaques de son ancien président, au micro de RMC Sport . « Il sait que ce n’est pas moi qui ai refusé Laurent Blanc tout seul. Je pense que Jean-Michel Aulas a eu peur d’assumer, mais cela ne me dérange plus. On le connait, il parle et c’est comme cela » a expliqué l’ancien directeur sportif de l’OL. « Bien sûr que ce n’est pas moi qui ai décidé tout seul. Mais si c’était moi, j’assumerais tout ».

« Aulas sait qu'il était allé vraiment loin »