EXCLU : Tous les derniers détails du transfert d’Andrey Santos à Chelsea !

Révélée en exclusivité par Le 10 Sport, l’arrivée d’Andrey Santos à Chelsea se confirme et se finalise. Les Blues affinent les derniers détails d’un nouveau deal important pour l’avenir du club. Après Christopher Nkunku, c’est une nouvelle pépite qui rejoint le club londonien.

Le 29 novembre dernier, Le 10 Sport révélait en exclusivité que le milieu de terrain Andrey Santos filait tout droit vers Chelsea : « Après plusieurs mois de discussions, le PSG semble être distancé. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Paris est en effet devancé par un club anglais : Chelsea. Nos sources indiquent qu’Andrey Santos file tout droit vers les Blues. Le club de Thiago Silva semble avoir été le plus rapide dans ses démarches vis-à-vis du joueur comme de Vasco de Gama ». Un mois plus tard, les confirmations tombent. Le Brésilien est tout proche de signer chez les Blues !

@FabrizioRomano confirme ce soir les révélations du @le10sport (29 novembre dernier)Andrey Santos file tout droit vers Chelsea. Recrutement monstrueux des Blues pour 2023... Et ça pourrait continuer !https://t.co/79NlKjh27I — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 21, 2022

Chelsea a frappé fort !

Pour convaincre Vasco de Gama, Chelsea a sorti le grand jeu. Initialement, le dossier devait se conclure autour d’un transfert sec de 15 millions d’euros. Selon nos informations, au sortir des dernières négociations et du sprint final pour conclure le deal, l’opération pourrait se terminer sur un deal à… 40 millions d’euros ! Grâce à différents bonus, le transfert pourrait donc grimper. L’offre fixe sera bien de 15 à 20 millions d’euros. Le double de bonus pour un transfert de haut vol !

Tout le monde voulait Andrey Santos