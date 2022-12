EXCLU : « Cristiano Ronaldo à l’OM ? Boli raconte n’importe quoi… »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Interrogé sur l’actualité de l’OM, Basile Boli a récemment indiqué que l’OM avait négocié l’été dernier pour la venue de Cristiano Ronaldo. Sollicités par Le 10 Sport, plusieurs proches de la star portugaise nous confirme qu’il n’y a rien entre le club marseillais et CR7. Pas plus l’été dernier que maintenant.

Avant, Basile Boli mettait le feu à la cité phocéenne grâce à sa niaque et ses coups de tête rageur. Contre le PSG ou le Milan AC, le légendaire défenseur marseillais a marqué l’histoire du club et sa parole compte aux yeux des supporters phocéens. Alors, quand il est interrogé par New World Sport et qu’il évoque des négociations entre l’OM et Cristiano Ronaldo, la flamme #RonaldOM se rallume instantanément…

« Je pense qu’il aurait dû venir »

« Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir, il aurait pu rapporter quelque chose pour le championnat de France , a expliqué Basile Boli. Il a compris qu’en étant remplaçant et en ne jouant que des petits bouts de matches, il n’est pas dans son élément. On espère qu’il va maintenant trouver un bon club. C’est un joueur talentueux, même s’il est un peu âgé, je pense que dans un championnat de France, il a de quoi donner encore des frissons. C’est Cristiano Ronaldo ! On a vu Messi, cela n’a pas marché la première année et puis, la seconde année, il a démontré que c’était le numéro 1 ».

Il n’y avait rien cet été

Lorsque la rumeur d’une arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OM a pris de l’ampleur, l’été dernier, Le 10 Sport avait pris soin de vérifier la faisabilité d’une telle opération. A l’époque, le verdict était sans appel. Il n’y avait pas l’ombre d’une discussion entre Pablo Longoria et Jorge Mendes, l’agent de CR7. Aucune intention du club marseillais. Aucun contact avec le clan du Portugais.

« C’est totalement bidon »