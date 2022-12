Mercato - OM : Jonathan Clauss fait une énorme annonce sur son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Transféré à l’OM l’été dernier pour un montant avoisinant les 8M€, Jonathan Clauss s’est déjà imposé dans le onze de départ d’Igor Tudor. A 30 ans, l’international français s’est confié sur son avenir et il se voit rester dans le club olympien s’il lui permet de rester au très haut niveau.

Après deux très belles saisons sous le maillot du RC Lens, Jonathan Clauss a été transféré à l’OM. Arrivé l’été dernier, l’international français n’a pas mis longtemps à s’imposer dans le onze de départ d’Igor Tudor. Globalement, les débuts de Jonathan Clauss sont réussis, même s’il a connu une petite baisse de régime avant la Coupe du monde.

Clauss se voit finir à l’OM

A 30 ans, Jonathan Clauss est dans la plus belle période de sa carrière, lui qui était encore en deuxième division allemande en 2020. Interrogé sur son avenir, le piston droit de l’OM se voit finir sa carrière à Marseille.

« Si l’OM me permet de jouer au très haut niveau, je vais rester »