Transferts - OM : Longoria prêt à relancer un vieux dossier du mercato ?

Alors que Luis Suarez a quitté l’OM quelques mois après son arrivée, Pablo Longoria va devoir recruter en attaque afin de renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Déjà suivi l’été dernier, Andy Delort serait de nouveau dans le viseur du club olympien, lui qui pourrait partir en prêt. Rennes et Lens seraient également intéressés.

L’été dernier, l’OM a laissé partir Arkadiusz Milik à la Juventus. Si Luis Suarez est arrivé afin de le remplacer, l’international colombien a déjà quitté Marseille pour Almeria après une première partie de saison très décevante. Résultat, Pablo Longoria sait qu’il faudra recruter quelqu’un en attaque afin de soutenir Alexis Sanchez, utilisé à un poste qu’il n’apprécie guère.

Retour de la piste Andy Delort

Et pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor, l’OM pourrait réactiver une ancienne piste. D’après les informations de Nice Matin , confirmées par RMC Sport, Andy Delort serait sur le départ de l’OGC Nice.

Trois clubs français sur le coup

L’international algérien penserait à un départ sous la forme d’un prêt, lui qui est nostalgique de Christophe Galtier, son ancien entraîneur. L’OM, Rennes et le RC Lens seraient sur le coup, tout comme certains clubs étrangers en Italie, Arabie Saoudite et au Qatar. A l’OM d’être le plus convaincant…