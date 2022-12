Transferts - OM : Grâce à l’épopée du Maroc, ils vont enflammer le mercato de Longoria

Amadou Diawara

Lors de la Coupe du Monde, le Maroc a créé la surprise, parvenant à se hisser jusqu'en demi-finale. Étincelants au Qatar, deux joueurs de Walid Regragui se sont particulièrement illustrés, faisant partie des grands artisans de l'épopée des Lions de l'Atlas : Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi. Et ils n'ont pas manqué d'alerter l'OM de Pablo Longoria.

La Coupe du Monde au Qatar a été le théâtre d'un grand nombre de surprises. D'abord, l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard est venu à bout de l'Argentine en phase de groupes. Ensuite l'Allemagne et la Belgique ne sont pas parvenus à se sortir de leurs poules respectives, éliminés dès le premier tour. Enfin, le Maroc a réalisé une incroyable épopée et s'est hissé jusqu'en demi-finale du Mondial, sortant à la fois les Diables Rouges , l'Espagne et le Portugal. Défaits face à la France dans le dernier carré, les Lions de l'Atlas de Walid Regragui se sont finalement classés quatrième au Qatar, battus par la Croatie lors du duel pour la troisième place.

L'OM en pince pour deux révélations du Maroc

Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc a pu compter sur un collectif très solide, soudé et sur son esprit de guerrier insufflé par son sélectionneur Walid Regragui. Et les Lions de l'Atlas ont également été bien aidés par certaines individualités qui se sont démarquées au Qatar. C'est le cas notamment de Sofyan Amrabat, impérial au milieu de terrain, et d'Azzedine Ounahi, qui s'est révélé être un cauchemar pour ses adversaires. Et cela n'a pas échappé à l'OM.

La bataille sera rude pour Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM est tombé sous le charme d'Azzedine Ounahi. D'ailleurs, Pablo Longoria est allé à la pêche aux renseignements pour boucler un transfert au mois de janvier. Toutefois, il y a peu de chances que le président de l'OM passe à l'offensive, et ce, parce que la concurrence est féroce et que le prix d'Azzedine Ounahi est en train d'exploser. De surcroit, l'OM serait sur les traces de Sofyan Amrabat. Et lui aussi devrait faire l'objet d'une bataille colossale. Affaire à suivre...