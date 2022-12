Mercato - OM : Coup de tonnerre, un retour de Thauvin dans les tuyaux ?

Arnaud De Kanel

En délicatesse depuis son arrivée aux Tigres, Florian Thauvin pourrait quitter le Mexique cet hiver. Le champion du monde 2018 n'apporte pas satisfaction et son salaire, le plus gros du championnat mexicain, pose problème. Alors, les Tigres cherchent la meilleure solution pour le relancer et ils pourraient tout simplement le renvoyer... à l'OM !

C'est une véritable bombe qui a été lâchée par la presse mexicaine ce lundi. Dans le dur depuis son départ de l'OM en 2021, Florian Thauvin n'est plus en odeur de sainteté chez les Tigres. Les dirigeants mexicains pourraient le pousser vers la sortie cet hiver et auraient même prévu un plan : contacter Pablo Longoria pour lui proposer les services de l'attaquant tricolore...

Mercato - OM : Longoria leur a fait vivre un véritable cauchemar https://t.co/OEFxO3xSHK pic.twitter.com/zhS4wDvkJi — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Thauvin sur le départ des Tigres

En nommant Diego Cocca à la tête des Tigres, les dirigeants pensaient que son arrivée allait relancer Florian Thauvin. Finalement, il n'en est rien et son nouveau coach ainsi que les Tigres, voudraient même se séparer du Français dès cet hiver d'après les informations de Debate . Son point de chute aurait été identifié.

Un retour à l'OM pour Thauvin ?

Le média mexicain va plus loin et indique que les Tigres pourraient proposer Florian Thauvin en prêt à l'OM ! En effet, le but serait de relancer l'attaquant dans un environnement qu'il connait bien afin qu'il retrouve une valeur marchande convenable en vue d'une future vente. Florian Thauvin pourrait donc effectuer son retour à l'OM cet hiver.