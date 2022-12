Mercato - PSG : Campos à fond sur Bellingham, Klopp lui envoie un message

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours à la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG a coché le nom de Jude Bellingham. Après une Coupe du monde brillante avec l’Angleterre, le joueur du Borussia Dortmund attise encore plus les convoitises. Liverpool est dans le coup, Jürgen Klopp lui a d’ailleurs déclaré sa flamme en conférence de presse.

Même si le PSG s’est considérablement renforcé au milieu l’été dernier, Luis Campos n’en a pas fini avec ce chantier. Le Portugais explore différentes pistes dont celle menant à Jude Bellingham. Auteur d’une Coupe du monde éblouissante, l’international anglais devrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain. Le PSG est à l’affût, tout comme Manchester City, Chelsea, le Real Madrid ou encore Liverpool. Les Reds auraient d’ailleurs un temps d’avance dans ce dossier.

« Tout le monde peut voir qu'il est tout simplement exceptionnel »

Présent en conférence de presse ce lundi, Jürgen Klopp a été interrogé sur le prix de Jude Bellingham, estimé à 150M€. « Je n'aime pas parler d'argent quand on parle d'un joueur comme lui. Tout le monde peut voir qu'il est tout simplement exceptionnel », admet l’entraîneur de Liverpool dans des propos relayés par 90min . Avant de revenir sur toutes les qualités du joueur de 19 ans : « Si vous dites à quelqu'un qui ne connaît rien au football : "Quel âge pensez-vous que Jude Bellingham a ?", je ne pense pas que quelqu'un s'approcherait de son âge. Ils diraient 28 ou 29 ans parce qu'il joue avec beaucoup de maturité. Il a joué une Coupe du monde exceptionnelle. Absolument exceptionnelle. Avec toutes les choses qu'il possède et celles qu'il peut améliorer, pour le décrire je dirais que les choses qu'il peut faire sont difficiles à apprendre, et que les choses qu'il peut améliorer sont faciles à apprendre. C'est un très bon joueur ».

Klopp est fou de Bellingham