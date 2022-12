Transferts - PSG : Klopp prépare du lourd pour chambouler le mercato du Qatar

Thomas Bourseau

Jude Bellingham (19 ans) fait tourner les têtes des plus grands clubs d’Europe dont le Real Madrid et le PSG. Néanmoins, Liverpool est également sur les rangs et préparerait un gros coup pour l’international anglais du Borussia Dortmund.

En marge du prochain mercato estival, il semblerait que le PSG soit prêt à se joindre à la course à la signature de Jude Bellingham dont le contrat au Borussia Dortmund court jusqu’en juin 2025. Et ce n’est pas le président Nasser Al-Khelaïfi qui dira le contraire.

Par le biais d’Al-Khelaïfi, le PSG s’est positionné sur Bellingham

Pour Sky Sports , le patron du PSG faisait passer le message suivant la semaine dernière au sujet du feuilleton Bellingham dans lequel figureraient de grandes formations européennes. « C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher ».

Entre Jude Bellingham et Liverpool, ça chauffe