Mercato - ASSE : Un nouveau départ acté pour Laurent Batlles ?

Arnaud De Kanel

Avant d'affronter Annecy, l'ASSE est au pied du mur. Les Verts sont derniers de Ligue 2 et un résultat autre qu'une victoire les enfoncerait encore un peu plus dans la crise. Pour y sortir, Laurent Batlles et ses dirigeants prévoient du mouvement sur le mercato. Ainsi, un second départ serait en train de prendre forme.

Il y a urgence à Saint-Étienne ! La menace d'une seconde descente consécutive plane de plus en plus au dessus de la tête des Stéphanois qui n'ont plus le droit à l'erreur en championnat. Après avoir recruté Gaëtan Charbonnier, l'ASSE s'active désormais dans le sens des départs. Yvann Maçon a déjà quitté le club du Forez et ce serait maintenant au tour d'Etienne Green.

Mercato - ASSE : La vente de l’ASSE est réclamée https://t.co/DV3PaSqcxl pic.twitter.com/l4eTsJnEVM — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Green discute avec Lorient

Le jeune portier anglais pourrait s'offrir un incroyable point de chute en Ligue 1. D'après les informations de Foot Mercato , le FC Lorient aurait entamé des discussions avec l'ASSE pour proposer un prêt avec option d'achat. Les Merlus recherchent un gardien suite à l'absence longue durée d'Yvon Mvogo.

Larsonneur pour le remplacer ?