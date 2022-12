Transferts - ASSE : Batlles prépare du lourd sur le mercato

Arthur Montagne

Lanterne rouge de Ligue 2, l’ASSE espère redresser la barre lors de la seconde partie de saison. Pour cela, les Verts devraient être très actifs sur le mercato durant le mois de janvier. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent déjà, notamment dans le secteur offensif.

Reléguée en fin de saison de dernière, l'ASSE est déjà en grand danger pour son avenir. Lanterne rouge de Ligue 2, le club stéphanois est menacée par une descente en National. Afin d'éviter une nouvelle catastrophe, les Verts devraient donc se montrer très actifs sur le mercato d'hiver. Plusieurs pistes circulent pour renforcer l'effectif de Laurent Batlles et un attaquant a même déjà signé !

Charbonnier arrive à l'ASSE...

En effet, Gaëtan Charbonnier a déjà signé à l'ASSE en provenance de l'AJ Auxerre. Et l'ancien attaquant du PSG n'a pas caché sa joie : « L'ASSE reste un club attractif, même pour jouer le maintien. Il y a eu des discussions avec Le Havre mais c'est le choix du cœur qui a parlé. Il faut être beaucoup plus efficace, je vais essayer d'apporter ma plus-value et de vite m'intégrer. J'ai de très bons souvenirs dans ce stade. J'aime bien participer au jeu, être à l'animation comme à la finition. L'important, c'est le collectif. J'ai toujours commencé mes saisons sans me fixer des objectifs sinon ça met des barrières ».

... et les pistes se multiplient

Et ce n'est pas tout ! En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE s'intéresse également à Amine Boutrah (Concarneau) et Bryan Limbombe (Roda JC). Les Verts travaillent également sur l'arrivée d'un gardien de but compte tenu du fait qu'Etienne Green et Matthieu Dreyer ne font plus l'unanimité. Dans cette optique, les noms de Gauthier Gallon (ESTAC) et Gautier Larsonneur (Valenciennes) circulent avec insistance. Autrement dit, ça va bouger en janvier à l'ASSE.