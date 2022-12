Mercato - OM : Il brille à la Coupe du monde et change les plans de Longoria

Arthur Montagne

L’été dernier, l’OM avait tout tenté pour se séparer de Bamba Dieng, dont le transfert à l’OGC Nice a finalement capoté a cause d’un problème lors de la visite médicale. Écarté par Igor Tudor pendant une bonne partie de la première partie de saison, l’attaquant sénégalais s’est toutefois révélé à la Coupe du monde et pourrait bien totalement inverser la tendance à l’OM.

Dans les dernières heures du mercato, un joueur a mis le feu au marché : Bamba Dieng. Très prometteur, l'attaquant sénégalais n'entrait pourtant pas dans les plans de l'OM qui avait besoin de récupérer des liquidités. Conscient de la valeur marchande de son joueur, Pablo Longoria a donc essayé de le vendre et avait même accepté une offre de 12M€ de l'OGC Nice. Mais alors que tout semblait bouclé, le transfert a capoté à la dernière minute à cause d'un souci lors de la visite médicale. Résultat, Bamba Dieng est resté à Marseille.

Dieng de retour au premier plan

Mais il n'entrait toujours pas dans les plans d'Igor Tudor comme en témoigne son absence des listes pour la Ligue des champions. Néanmoins, face aux prestations de Luis Suarez, le coach de l'OM s'est rendu à l'évidence et a réintégré Bamba Dieng le 30 septembre pour le déplacement à Angers, avant de lui offrir sa première titularisation contre Strasbourg le 29 octobre, ponctuée par un but. Et Bamba Dieng a surfé sur sa dynamique pour se distinguer lors de la Coupe du monde inscrivant notamment un but avec le Sénégal.

Vers une prolongation à l'OM ?