Mercato - PSG : Vitinha, Ekitike, Sanches… Le bilan complet des recrues !

Pour son premier mercato à la tête du PSG, Luis Campos a reconnu ne pas être totalement satisfait de son recrutement. Néanmoins, six nouveaux joueurs sont arrivés à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Le 10 Sport vous propose un bilan des recrues du PSG.

L'été dernier, le PSG a tout changé ou presque. Ainsi, Luis Campos a remplacé Leonardo en tant que conseiller sportif et sa première décision a été de nommer Christophe Galtier sur le banc parisien en lieu et place de Mauricio Pochettino, qui ne sera resté qu'un an et demi au PSG. Et ces changements ce sont donc accompagné d'un premier mercato géré par Luis Campos. Six nouveaux joueurs ont débarqué à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Carlos Soler, avec des fortunes diverses.

Vitinha la révélation, Fabian Ruiz la valeur sûre

Première recrue de l'ère Campos, mais également la plus chère de l'été, Vitinha est la très bonne surprise de la première partie de saison du PSG. Recruté pour 40M€, le milieu de terrain portugais s'est rapidement imposé comme un élément essentiel pour Christophe Galtier. Titulaire lors des six rencontres de Ligue des champions disputées jusque-là, Vitinha a également débuté 10 des 15 premières journées de Ligue 1. Complément parfait de Marco Verratti, l'ancien joueur du FC Porto est la révélation parisienne. A ses côtés, Fabian Ruiz a également été convaincant. Arrivé tardivement en provenance de Naples, l'Espagnol a mis du temps à s'imposer mais il a terminé fort avec une montée en puissance démarrée contre l'OM. Il a malheureusement été stoppé par une blessure face à la Juventus.

L'impatience d'Ekitike, les difficultés Carlos Soler

Son compatriote Carlos Soler ne peut pas en dire autant. S'il s'est distingué par trois buts et deux passes décisives, l'international espagnol n'a toutefois pas suffisamment saisi sa chance lorsqu'il a été titulaire, se montrant surtout utile lorsqu'il entre en fin de match pour garantir l'équilibre. De son côté, Hugo Ekitike a vécu une première partie de saison frustrante. Conscient qu'il n'aurait pas un énorme temps de jeu derrière le trio Messi-Neymar-Mbappé, l'ancien Rémois espérait toutefois plus et a du attendre le dernier match avant la trêve pour inscrire son premier but, contre l'AJ Auxerre (5-0).

Mukiele assume son rôle, Renato Sanches souffre

Avec Nordi Mukiele, le PSG a sauté sur une opportunité de marché. Recruté pour 10M€ à un an de la fin de son contrat au RB Leipzig, l'international français remplie bien son rôle. Polyvalent, il assure à la fois le statut de doublure d'Achraf Hakimi dans le couloir droit que celui de remplaçant dans l'axe que ce soit dans une défense à deux ou en tant qu'axial droit. En revanche, Renato Sanches a beaucoup plus de mal. Rattrappé par ses pépins musculaires, l'ancien milieu de terrain du LOSC a peu joué et tentera de se relancer lors de la seconde partie de saison.