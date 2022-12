Mercato - ASSE : Un attaquant de Ligue 1 arrive, un jackpot l'attend

Thibault Morlain

Il y a urgence à l'ASSE. Actuellement à la dernière place de Ligue 2, les Verts doivent à tout prix la relégation en National, ce qui serait une catastrophe. La solution pourrait alors venir du mercato hivernal avec l'arrivée de nouvelles forces. Et voilà que Gaëtan Charbonnier aurait donné son accord à l'ASSE, ce qui lui accorderait un petit pactole.

Le 1er janvier, le mercato hivernal ouvrira ses portes et pour l'ASSE, cela sera le moment parfait pour tenter de donner un second souffle au groupe de Laurent Batlles. Les Verts, derniers de Ligue 2, en ont besoin. D'ailleurs, la première recrue de l'ASSE serait déjà identifiée : Gaëtan Charbonnier. L'attaquant de l'AJ Auxerre devrait rejoindre le Forez, avec à la clé un très joli contrat.

Un gros contrat pour Charbonnier

Déjà intéressée cet été, l'ASSE toucherait donc au but pour Gaëtan Charbonnier. Courtisé par Caen ou Le Havre, l'attaquant de 33 ans serait donc attendu chez les Verts. Et selon les informations du Progrès , c'est l'aspect financier qui aurait fait pencher la balance. Un salaire mensuel de 100 000€ et une prime de maintien de 400 000€ attendraient Charbonnier. Un jackpot pour ce dernier, sur lequel Le Havre, leader de Ligue 2 n'a pas pu s'aligner.

Deux ans et demi à l'ASSE

Désormais, l'ASSE et Auxerre doivent trouver un accord pour le transfert de Gaëtan Charbonnier. Mais comme précisé par le média régional, cela ne devrait pas être compliqué puisque l'AJA ne bloquera pas son attaquant. Charbonnier devrait alors signer pour deux ans et demi à l'ASSE.