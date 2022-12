Mercato - ASSE : Deux conditions XXL sont fixées pour ce transfert en Ligue 1

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire certaines sources, la première recrue hivernale de l'ASSE pourrait être Gaëtan Charbonnier. Courtisé aussi par Le Havre, l'attaquant de l'AJ Auxerre serait enclin à s'engager avec le club stéphanois et de prendre la direction de la Ligue 2. Mais l'opération n'est pas encore actée. Et pour cause, deux conditions doivent être remplies.

A la recherche d'un buteur, l'ASSE aurait coché le nom de Gaëtan Charbonnier, lié jusqu'en juin prochain avec l'AJ Auxerre. Les dirigeants stéphanois travaillent, depuis plusieurs semaines, sur ce dossier et essayent de barrer la route du Havre, également présent. Et selon les informations de Paris-Normandie, l'ASSE toucherait au but avec Charbonnier.

Charbonnier aurait une préférence pour l'ASSE

Malgré la situation sportive compliquée de l'ASSE, Charbonnier aurait une préférence pour le club stéphanois. Une offre serait prête. Chez les Verts , l'attaquant pourrait toucher 100 000€ bruts par mois, sans compter les primes, et les différents bonus liés au maintien du club.

L'AJA pose deux conditions