Transferts - OM : Longoria fixe sa priorité du mercato

A quelques semaines du mercato hivernal, Pablo Longoria semble déjà avoir trouvé un poste à renforcer en priorité. En effet, en Italie on assure que le président de l’Olympique de Marseille souhaiterait recruter Rick Karsdorp ou Bartosz Bereszynski, respectivement latéral droit de l’AS Roma et de la Sampdoria.

Depuis son arrivée, Pablo Longoria s’est montré très actif sur le mercato et celui de janvier ne devrait pas faire exception. L’effectif de l’OM doit en effet être renforcé à plusieurs postes, notamment en attaque avec le départ de Luis Suarez, mais surtout la grave blessure d’Amine Harit. Blessé au genou, l’international marocain est forfait pour le reste de la saison.

Bereszynski, la nouvelle idée de Longoria

C’est pourtant en défense et plus précisément au poste d’arrière droit, que le président de l’OM souhaite recruter ! Ce lundi, TMW nous apprend en effet que Longoria se serait renseigné au sujet de Bartosz Bereszynski, actuellement sous contrat avec la Sampdoria jusqu’en 2025 et qui a récemment disputé la Coupe du monde avec la Pologne.

Karsdorp, un nouveau Romain à Marseille ?

Cette piste vient s’ajouter à celle de Rick Karsdorp, arrière droit de l’AS Roma, avec qui Longoria a conclu un grand nombre de deals ces dernières années. Après un clash avec José Mourinho, le Néerlandais souhaiterait à tout prix quitter les Giallorossi et après avoir boycotté la tourée au Japon, il ne devrait pas partir avec le reste de l’équipe pour un stage au Portugal.

Un duel face à l’OL