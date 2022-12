Transferts - OM : Il tape dans l’œil de Longoria et agite déjà le mercato

Axel Cornic

Arrière droit de la Pologne, avec qui il a disputé la Coupe du monde au Qatar, Bartosz Bereszynski semble avoir séduit Pablo Longoria. En Italie, on annonce en effet que le président de l’Olympique de Marseille se serait renseigné au sujet du joueur de la Sampdoria, qui semble toutefois être suivi par d’autres clubs en vue du mercato hivernal.

Tous les yeux sont rivés sur le Qatar et la Coupe du monde, qui pourrait donner quelques idées à Pablo Longoria. A quelques semaines du mercato, le président de l’OM aurait décidé de cocher le nom de plusieurs internationaux et cela serait notamment le cas des Marocains Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat.

Transferts - OM : Longoria reçoit un énorme coup de pression sur le mercato https://t.co/Got9sOymbY pic.twitter.com/JhGLnN5Ilj — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Bereszynski, la nouvelle piste de Longoria

Mais Longoria pourrait trouver son bonheur dans une autre sélection ! TMW révèle en effet ce lundi que le président de l’OM se serait renseigné pour Bartosz Bereszynski, arrière droit de la Sampdoria et de la Pologne. Son contrat se termine en 2025 et il serait vraisemblablement en instance de départ.

L’OL et le Torino le suivent aussi