Mbappé oublié, la nouvelle star du PSG est annoncée !

Longtemps pointé du doigt pour son manque d'efficacité, son manque de justesse dans le dernier geste, Ousmane Dembélé semble avoir passé un cap à 27 ans. Son triplé face à Stuttgart en Ligue des champions mercredi soir confirme la montée en puissance de l'international tricolore, qui possède désormais les qualités suffisantes pour faire oublier Kylian Mbappé.

Ousmane Dembélé explose les records cette saison. Le mois de janvier vient à peine de se terminer que le Français compte déjà 16 buts, toutes compétitions confondues. Un record en carrière pour l’actuel ailier du PSG, qui reste sur un triplé face à Stuttgart en Ligue des champions (4-1).

« La star, c’est Dembélé»

Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen confirme que Dembélé s’affirme comme la grande star du PSG post-Mbappé. « Ce n’est plus un jeune joueur, mais il se révèle. Il y a eu beaucoup d’actes de progression. Ses blessures sont entrées dans l’ordre et c’est la première fois dans sa carrière qu’il a ce statut de cadre. Depuis le départ de Kylian Mbappé, « la star » c’est Dembélé. Donc on attend que ce soit lui qui décante les situations » a confié l’ancien joueur parisien.

Dembélé fait face à une forte pression

Revers de la médaille, Dembélé s’expose plus aux critiques. D’autant qu’il est entouré de jeunes joueurs, dont la marge de progression est encore importante. « On va plus s’en prendre aux ratés de Dembélé qu’à des jeunes comme Barcola ou Doué » a noté Rothen lors de son émission.