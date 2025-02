Rugby : Antoine Dupont quitte Toulouse, son bonheur est total !

Jean de Teyssière

Médaillé d’or des derniers Jeux olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont avait ensuite profité de plusieurs semaines de vacances, lui permettant de partir aux États-Unis. Alors qu’il a fait son retour avec le XV de France vendredi contre le pays de Galles (43-0), la star tricolore est revenu sur ses escapades à l’étranger.

Antoine Dupont est devenu en l'espace de quelques années la référence à son poste dans le rugby. Le demi de mêlée du Stade toulousain a accompli de grandes choses dans sa carrière, marquée par sa médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024 en rugby à 7. Le capitaine du XV de France a changé de statut et il explique, dans une interview accordée au Daily Mail, l'un des secrets de son bien-être.

«Je gère plutôt bien ma vie»

Au cours de cette interview, Antoine Dupont évoque le style de vie qu'il adopte depuis plusieurs années : « Je pense que pour le moment, je gère plutôt bien ma vie. J'apprécie beaucoup les différentes expériences que je peux vivre en dehors du terrain de rugby : l'art, les voyages, la culture. Mais je dois aussi garder à l'esprit que tout ce que je suis capable de vivre en dehors du terrain, c'est parce que je suis bon sur ce terrain. C'est très important de s'en souvenir. Je pense que j'ai un bon équilibre en ce moment. Je dois continuer à faire ça. »

«J'essaie de m'éloigner de Toulouse et de la France»

Parmi ses occupations préférée, le voyage : « Chaque fois que j'ai deux ou trois jours de congé, j'essaie de m'éloigner de Toulouse et de la France, si je le peux et si j'ai assez de temps, confesse le demi de mêlée toulousain. Je pense qu'il est très important de voir et de vivre d'autres choses et de passer du temps avec sa famille et ses amis. Cela a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. »