XV de France : Antoine Dupont répond cash sur l’affaire Jégou-Auradou !

Présent en conférence de presse ce jeudi, à la veille du match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a abordé plusieurs sujets chauds. C’est notamment le cas de la polémique autour d’Oscar Jégou et Hugo Auradou, qui seront remplaçants avec le XV de France face au Pays de Galles.

Cet été, on a très peu parlé de rugby avec le XV de France. La tournée en Argentine a en effet été animée par une énorme polémique concernant Oscar Jégou et Hugo Auradou, tous les deux accusés de viol aggravé par une femme de 39 ans. Le parquet de Mendoza a finalement abandonné toutes les charges à leur encontre, mais leur retour avec les Bleus n’a pas manqué de faire grincer des dents.

Jégou et Auradou déjà de retour avec le XV de France

Car Fabien Galthié a décidé de miser sur Jégou comme sur Auradou, qui seront remplaçants ce vendredi face au Pays de Galles, pour le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations 2025. Un choix qui a suscité des vives réactions, puisque nombreux sont ceux qui pensent que la punition aurait pu être plus longue pour les deux joueurs. Ce n’est aucunement le verdict de la justice argentine qui est remise en cause, mais plutôt en lien à leur comportement, qui a eu des répercussions très négatives sur l’image du XV de France et de tout le rugby tricolore.

« On s'est concentrés sur nous, sur notre jeu, sur les choses qu'on avait à travailler »

Lors de la conférence de presse organisée ce jeudi, Antoine Dupont n’a pas pu échapper aux questions sur ce sujet épineux, mais assure que la polémique ne l’a aucunement impacté. « Moi, je n'ai pas ressenti une quelconque gêne durant la semaine, ni celle d'avant. On a été focus sur notre objectif de ce premier match avec tout ce qu'il signifie pour la suite de la compétition » a expliqué le capitaine du XV de France. « On s'est concentrés sur nous, sur notre jeu, sur les choses qu'on avait à travailler. Et ça suffisait largement pour occuper tout notre temps et notre énergie ».