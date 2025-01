XV de France et alcool : Galthié répond à la polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La polémique qui a éclaté il y a quelques mois maintenant à Mendoza en Argentine avait notamment mis en lumière certains problèmes d’alcool au sein du XV de France. Depuis, une nouvelle charte a été mise en place et William Servat a au passage quelque peu été recadré sur le sujet. En conférence de presse ce mercredi pour annoncer la composition d’équipe du XV de France pour affronter le Pays de Galles, Fabien Galthié a d’ailleurs évoqué le cas de son coentraîneur chargé de la conquête.

En établissant une nouvelle charte, c’est un profond problème qui a voulu être éradiqué du XV de France, celui lié à l’alcool. Une source au sein de la sélection de Fabien Galthié avait notamment expliqué pour Le Parisien : « Ce qui a été demandé à tout le monde, c’est de ne pas transformer ces troisièmes mi-temps en quelque chose d’inacceptable. William a été ciblé à cause du rôle qu’il jouait dans ce système. Le message a été clair, on ne peut plus se permettre de tels écarts et le problème de ces soirées arrosées, c’est que certains joueurs n’ont pas de limites. Ils ne savent pas s’arrêter ».

Antoine Dupont, star du rugby, transforme son talent en or ! Découvrez comment il a conquis le cœur des fans et les sponsors 🏉 https://t.co/FSwy3qgOoU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

« Il était impliqué dans ces évènements de cohésion de façon transparente »

Les troisièmes mi-temps trop arrosées étaient devenues donc problématiques au sein du XV de France. A l’origine de ces moments de convivialité, William Servat, coentraîneur de la conquête des Bleus, aurait été rappelé à l’ordre, se voyant demander de lever un peu le pied. « William est quelqu’un de très important, il a une proximité intéressante avec les joueurs. Il était impliqué dans ces évènements de cohésion de façon transparente, ouverte et validée par le staff. Après Mendoza, un nouveau cadre de vie et de fonctionnement a été mis en place avec une charte sur laquelle s’engagent les joueurs et les membres du staff. Son rôle a évolué comme celui des autres. Il n’y a pas de cas Servat », a d’ailleurs confié Jean-Marc Lhermet, vice-président de la FFR.

« Je tiens à saluer l’excellent travail du staff et notamment de William Servat »

Ce mercredi, en conférence de presse, c’est Fabien Galthié qui a été interrogé sur cette polémique et le cas de William Servat. Le sélectionneur du XV de France a alors répondu : « Là aussi, c’est un sujet sur lequel il n’est pas nécessaire de répondre. Le plan de performance, plus que la seule charte, montre la capacité de groupe à évoluer, à grandir, à comprendre les enjeux. Ça, ça marche. Je tiens à saluer l’excellent travail du staff et notamment de William Servat depuis 55 matchs, 11 défaites seulement. Ça continue, c’est encore mieux que précédemment ».