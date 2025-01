Antoine Dupont : Dans l’ombre, il en profite un maximum !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi, le XV de France va lancer son Tournoi des VI Nations avec la réception du Pays de Galles. Logiquement, au poste de demi d’ouverture, on va retrouver Antoine Dupont, qui avait manqué la compétition l’an dernier. Le demi de mêlée des Bleus est cette fois bel et bien là et pour le seconder, Fabien Galthié a décidé de faire confiance à Nolann Le Garrec. Doublure de Dupont, le joueur du Racing 92 s’est confié sur ce rôle.

Après avoir mis de côté le XV de France pendant plusieurs mois afin de préparer les Jeux Olympiques, Antoine Dupont avait manqué le Tournoi des VI Nations 2024. En 2025, le capitaine des Bleus est au rendez-vous et ce vendredi soir, il tentera de mener ses coéquipiers vers la victoire face au Pays de Galles pour ce premier match du Tournoi. Considéré comme l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est ainsi indiscutable au poste de demi de mêlée du XV de France, obligeant notamment Nolann Le Garrec à se contenter du rôle de doublure.

« Je prends le maximum d’expérience »

Nolann Le Garrec sera donc sur le banc des remplaçants au coup d’envoi du match du XV de France face au Pays de Galles. Le demi de mêlée du Racing 92 était tout de même en conférence de presse ce mardi et il a notamment été question de son rôle de doublure d’Antoine Dupont. Rapporté par Le Figaro, Le Garrec a répondu : « Je prends le maximum d’expérience à chaque fois que j’ai la chance venir à Marcoussis et de côtoyer Antoine. J’essaie de grandir petit à petit à son contact et de profiter de chaque minute de jeu. Et de prendre du plaisir aussi, c’est important ».

« C’est une nouvelle compétition qui démarre, donc avec beaucoup d’excitation »

Devant les journalistes, Nolann Le Garrec en a également profité pour parler du Tournoi des VI Nations qui va débuter. Le demi de mêlée du XV de France a alors confié : « C’est une nouvelle compétition qui démarre, donc avec beaucoup d’excitation. On a eu le temps de bien se préparer. Ça monte jusqu’à ce premier match. (…) On sent cette attente, oui. On a conscience du potentiel des joueurs qui composent l’équipe. La plupart des joueurs, en plus, sont sur une dynamique positive en sortant de la Champions Cup. Ce sont deux compétitions différentes certes. Un match en sélection, c’est toujours une atmosphère différente, avec beaucoup plus de ferveur du public. Mais on peut s’appuyer sur cette dynamique positive de la coupe d’Europe ».