Antoine Dupont : La relation qui pose problème !

Le 31 janvier prochain, le XV de France entamera son Tournoi des VI Nations avec une rencontre face au Pays de Galles. A une semaine de ce match, on se pose déjà des questions sur la composition de Fabien Galthié. L’une des interrogations concerne notamment le poste de demi d’ouverture. Pour Eddie Jones, cela apparait même comme un point faible du XV de France. La faute à Antoine Dupont ?

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont est intouchable au poste de demi de mêlée. En revanche, pour le demi d’ouverture qui doit faire la paire avec le joueur du Stade Toulousain en sélection, c’est plus incertain. Il y a bien évidemment Romain Ntamack, mais dernièrement, en son absence, il a vu Thomas Ramos exceller comme numéro 10, lui l’habituel arrière. Et dans ce débat, même s’il semble désormais partir avec une longueur de retard, il ne faut pas oublier Matthieu Jalibert. Ça en fait donc du monde pour le poste de demi d’ouverture seulement.

La connexion entre Dupont et le demi d’ouverture

Le rôle de demi d’ouverture du XV de France fait l’objet de nombreuses discussions. Et voilà que pour L’Equipe, Eddie Jones a désigné cette position comme le potentiel point faible du XV de France, évoquant ainsi l'importance de la relation entre ce numéro 10 et Antoine Dupont : « Le maillon faible actuel du XV de France ? Cela va peut-être paraître bizarre mais je dirais le poste d'ouvreur. Je ne parle pas des talents, bien sûr, car Ntamack, Jalibert et Ramos sont des joueurs incroyables, chacun à leur manière. Mais il y a aussi une question d'alchimie et de l'extérieur, elle est plus naturelle entre Dupont et Ntamack qu'entre Dupont et Jalibert. Est-ce que c'est pour cela que Ramos a été choisi à l'automne pour être positionné en 10 ? Je ne sais pas mais il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu confus autour de ce poste et que ça peut être une faiblesse ».

« Ça fait un moment que Romain ronge son frein »

Mais voilà que face au Pays de Galles, c'est Romain Ntamack qui semble partir pour être titulaire comme demi d’ouverture. A propos de son coéquipier au Stade Toulousain, Antoine Dupont a d’ailleurs pu expliquer : « Ça fait un moment qu'il ronge son frein, il était très déçu de ne pas pouvoir revenir en novembre, ça ne peut faire que du bien à l'équipe de retrouver un joueur de son calibre, même si Thomas (Ramos) a fait de très bons matches en novembre. On sent aussi depuis quelque temps que l'émulation qu'on a dans cette équipe, c'est ce qui nous pousse à nous améliorer. On a vu pas mal de rotations, de nouveaux joueurs en novembre, ça a porté ses fruits. Romain qui revient, ça va rebattre les cartes et on est tous hyper content de le revoir en pleine possession de ses moyens ».