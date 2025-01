Antoine Dupont : Le transfert XXL qui lui donne des regrets ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, Damian Penaud décidait de quitter l’ASM Clermont pour rejoindre l’UBB. Un destin qu’Antoine Dupont aurait bien aimé qu’il soit différent. En effet, alors que de nombreux joueurs du XV de France évoluent au Stade Toulousain, le demi de mêlée n’aurait pas dit non pour qu’il en soit de même avec Penaud.

A 28 ans, Damian Penaud est aujourd’hui un joueur de l’UBB. Ayant rejoint le club en 2023, l’ailier du XV de France ne regrette pas son choix. « J’avais envie de voir autre chose, j’étais impatient de jouer avec ma nouvelle équipe. Mon intégration s’est faite naturellement parce que je connaissais pas mal de mecs. J’étais très content de rejoindre Bordeaux, et je le suis toujours », expliquait récemment Penaud.

Antoine Dupont, star du rugby, transforme son talent en or ! Découvrez comment il a conquis le cœur des fans et les sponsors 🏉 https://t.co/FSwy3qgOoU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

« S’il était à Toulouse, il serait encore meilleur »

Damian Penaud fait donc partie de ces joueurs du XV de France qui ne jouent pas avec le Stade Toulousain. Forcément, pour eux, la connexion est plus simple au sein du groupe de Fabien Galthié. Antoine Dupont l’a souligné en conférence de presse et il aurait bien aimé qu’il en soit de même avec Damien Penaud : « Forcément, sur le terrain, les automatismes reviennent. Il y a aussi des réflexes parce qu’on se connaît. Maintenant, le projet de jeu, même s’il a un peu évolué ces derniers temps, on le connaît, il y a une certaine continuité. Au-delà du même club, il y a des joueurs avec lesquels on joue depuis 4/5 ans, on se connaît presque par cœur. Je pense à Damian (Penaud), je le connais, il me connaît, on arrive facilement à se trouver. Mais s’il était à Toulouse, il serait encore meilleur peut-être (rires) ».

« On a deux armes de très haut niveau sur chaque aile »

Antoine Dupont s’est néanmoins montré très élogieux avec Damian Penaud ainsi que l’autre ailier du XV de France : Louis Bielle-Barrey. « Dans la compétition, on a deux armes de très haut niveau sur chaque aile. On sait que c’est important d’être pragmatique et de marquer sur nos temps forts au niveau international. Ce qui est bien avec eux, c’est qu’on peut marquer sur des contres, sur deux passes. Ils ont des qualités différentes mais ce sont deux super joueurs qui, dans un contexte différent puisque Damian est plus expérimenté – même si Louis progresse sortie après sortie -, en maintenant son niveau, ce qui n’est pas simple », a expliqué le capitaine des Bleus.